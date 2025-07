Ciao Darwin Lucio Presta attacca Mediaset | Fine di un format consumato da anni di repliche

L'ex agente di Paolo Bonolis analizza la sconfitta agli ascolti di Ciao Darwin nella serata di sabato 12 luglio, con un bilancio amaro che può nascondere svariati sottotesti: "È stato un cult per anni, ora è finito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ciao - darwin - anni - lucio

Ciao Darwin, il clamoroso retroscena di Paolo Bonolis: una puntata fu censurata da Berlusconi - Berlusconi “censurò” una puntata di Ciao Darwin che lo avrebbe riguardato un po’ troppo da vicino. Ciao Darwin 10, con ogni probabilità, non si farà mai.

Paolo Bonolis: “C’è una puntata di Ciao Darwin che non ho potuto registrare, Berlusconi mi chiamò per fermarmi” - Ospite del podcast di Giacomo Poretti, Paolo Bonolis ha parlato di Ciao Dawrwin e di quella puntata che, in tutte le edizioni del programma, non ha potuto registrare:"Erano gli anni in cui Silvio Berlusconi era presidente del consiglio, mi ha chiamato e mi ha chiesto di evitare".

“Mi hanno chiesto di non farlo”: Paolo Bonolis svela un retroscena assurdo su “Ciao Darwin” - Paolo Bonolis, figura emblematica della televisione italiana, ha recentemente condiviso dettagli inediti riguardanti il suo celebre programma “ Ciao Darwin “, rivelando retroscena che gettano nuova luce sulla sua chiusura definitiva.

Ciao Darwin, Lucio Presta attacca Mediaset: Fine di un format, consumato da anni di repliche; Paolo Bonolis, la malattia della figlia Silvia, il divorzio da Lucio Presta (per la ex Sonia Bruganelli), il f; De Martino si prende Amici e Bonolis torna ad Affari Tuoi: retroscena e trattative in atto.

Ciao Darwin, Lucio Presta attacca Mediaset: “Fine di un format, consumato da anni di repliche” - ma che Mediaset continua a utilizzare in forma di replica a distanza di anni, come accaduto ieri sera, sabato 12 luglio, in prima serata su Canale 5. Secondo fanpage.it

Paolo Bonolis e Lucio Presta: cosa c’è dietro il divorzio (e cosa c ... - "Dopo 35 anni di intensa collaborazione, si interrompe oggi il rapporto professionale con l'Arcobaleno Tre. Si legge su today.it