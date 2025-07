LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | finale incerto! 10 km all’arrivo con van der Poel in fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JONATHAN MILAN PENALIZZATO: COSA CAMBIA PER LA MAGLIA VERDE 16:50 30 secondi di margine per l’olandese a 5000 metri dall’arrivo. 16:49 Non ne ha più Rickaert. Sarà sfida diretta tra van der Poel ed il gruppo. 16:48 Davvero strepitoso il lavoro del belga Rickaert, che si sta letteralmente sacrificando per van der Poel. 16:47 Sull’impulso degli uomini Lidl-Trek il gruppo si porta a 40 secondi dai battistrada. 16:44 10 km all’arrivo! 16:42 I compagni di squadra di Jonathan Milan vanno infatti al comando del gruppo nel tentativo di avviare l’inseguimento. Non sarà facile, mancano 12 km e per van der PoelRickaert ci sono sempre un minuto e 10 secondi di margine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: finale incerto! 10 km all’arrivo con van der Poel in fuga

Tour de France, l'arrivo in solitaria di Ben Healy che vince la sesta tappa.

