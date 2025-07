59enne cade dalla barca poi la tragedia | ritrovato 3 metri sott’acqua

Un uomo di 59 anni è morto sabato mattina a Padenghe sul Garda mentre stava lavorando nell’area portuale. Si tratta di Musiliu Sunmola, conosciuto da tutti come Tony, da tempo dipendente della marina West Garda. Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe caduto in acqua improvvisamente, probabilmente dopo aver battuto la testa o essere stato colto da un malore. Le prime segnalazioni sono arrivate poco dopo le 8.30. Alcuni presenti si sono accorti della sua scomparsa e hanno contattato i soccorsi. Le ricerche si sono attivate immediatamente, con l’intervento della Guardia costiera, dei sommozzatori dei vigili del fuoco e di un elicottero partito da Malpensa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: acqua - 59enne - cade - barca

Cade in acqua nel lago di Garda dal cantiere dove lavorava: morto operaio 59enne - Un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto in acqua a Padenghe, nella parte bresciana del lago di Garda.

Cade in acqua per un malore, finisce in tragedia: 59enne morto nel lago - Era una mattina come tante altre, sabato, e il porto di Padenghe sul Garda era già animato dai primi movimenti degli operatori, impegnati nella manutenzione delle imbarcazioni.

Scivola dalla barca e non riemerge più: la tragedia di Tony Sunmola è una morte sul lavoro; Cade in acqua al porto di Padenghe e non riemerge: addio a Musiliu Sunmola; Tragedia sul Garda: cade dalla barca e non riemerge più. Un uomo è morto.

59enne cade dal ponteggio e finisce nel Lago di Garda, ennesimo morto sul lavoro - Altra giornata segnata da eventi tristi sui luoghi di lavoro, in questo caso vittima un uomo che è caduto nel Lago di Garda mentre operava in un cantiere. Riporta notizie.it

Cade in acqua mentre lavora nel porto di Padenghe e non riemerge: morto Musilu Sunmola, 59 anni - Brescia, non è ancora chiaro se l’uomo, responsabile del porticciolo privato del West Garda, sia caduto a causa di un malore o se abbia messo un piede in fallo ... Si legge su milano.repubblica.it