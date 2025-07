Humanes entusiasta per il suo primo anno nell’Inter Primavera | Sono pronto spero in un anno fantastico! Sono grato a Inzaghi per un motivo

Il giovanissimo talento delle giovanili dell’Inter, Hugo Humanes, si è espresso così in vista della sua prima stagione con la Primavera nerazzurra. Intervistato da AS, Hugo Humanes, giovanissimo attaccante classe 2007 prelevato nel 2023 dall’ Inter dal Real Madrid Castilla e reduce da una super stagione con l’Under 18 condita da tre gol e sei assist, si è espresso così in vista della prossima stagione nella quale giocherà con la Primavera nerazzurra guidata da mister Benito Carbone. IL MIO ARRIVO ALL’INTER – « Ero al Real Madrid da nove anni; ho iniziato lì a sette anni e, onestamente, volevo provare cose nuove, un gioco diverso, un cambio di scenario. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Humanes entusiasta per il suo primo anno nell’Inter Primavera: «Sono pronto, spero in un anno fantastico! Sono grato a Inzaghi per un motivo»

In questa notizia si parla di: sono - anno - humanes - inter

“12mila morti l’anno in Italia per i gas ‘killer’ nelle cucine, siamo il Paese più colpito in Europa”: l’allarme nel novo studio. Ecco cosa sono e come evitarli - Ogni volta che accendiamo i fornelli a gas per cucinare, potremmo mettere inconsapevolmente a rischio la nostra stessa vita.

Bandiere Blu 2025: quali sono le spiagge italiane migliori dell’anno - Sono appena state rivelate le Bandiere Blu 2025, i riconoscimenti assegnati ogni anno alle migliori spiagge d'Italia: ecco quali sono le regioni che hanno ottenuto il maggior numero di premi.

Terno d’Isola, altro bancomat fatto esplodere: sono 17 da inizio anno - Terno d’Isola. Ennesimo bancomat fatto saltare in aria e svuotato da una banda di malviventi, il diciassettesimo da inizio anno.

Hugo #Humanes scalda i motori: "Pronto per l'Inter U20, spero in un anno fantastico. Sono grato a #Inzaghi" Vai su X

Ricordate Hugo Humanes? Oggi con la prima squadra: il suo bilancio in 2 anni di Inter; L'Inter pesca dal Real Madrid: preso il 16enne Humanes Gomez; Inter, vicino il baby Humanes dal Real Madrid, attaccante classe 2007.

Hugo Humanes scalda i motori: "Pronto per l'Inter U20, spero in un anno fantastico. Sono grato a Inzaghi" - Prelevato dal Real Madrid Castilla nell'estate del 2023, Hugo Humanes Gomez, giovane talento iberico, è pronto a fare il definitivo salto nell'Under 20 dell'Inter agli ordini di Benito Carbone. Si legge su msn.com

Inter, tutti gli occhi sono puntati su Gomez Hugo Humanes - Dopo l'ultima sconfitta casalinga contro il Monza, l'Inter Under 17 torna a vincere e lo fa su un campo ostico come quello del Como. Lo riporta tuttomercatoweb.com