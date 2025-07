Attore protagonista in 6 dei migliori film del XXI secolo

il protagonista indiscusso tra gli attori più presenti nella lista dei migliori film del 21° secolo. Nel panorama cinematografico contemporaneo, alcuni interpreti si distinguono per la loro frequente presenza in produzioni di rilievo. Tra questi, spicca un attore che ha visto il suo nome comparire più volte rispetto a qualsiasi altro nel prestigioso elenco stilato dal New York Times. La classifica, composta da cento film selezionati attraverso le preferenze di professionisti di Hollywood, mette in evidenza anche altri aspetti interessanti, come i registi più rappresentati e i titoli più apprezzati degli ultimi venticinque anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Attore protagonista in 6 dei migliori film del XXI secolo

In questa notizia si parla di: film - attore - protagonista - secolo

Tutto sul film di Elden Ring, che avrebbe già trovato il regista e l'attore principale (Kit Connor) - Il successo di serie come The Last of Us e Fallout sembra aver spinto A24 a espandere il suo mondo indie tentando un adattamento cinematografico di Elden Ring, capolavoro fantasy che ha vinto il premio di gioco dell'anno nel 2022.

Cinema in lutto, l’attore morto a soli 45 anni: non ha fatto in tempo a vedere il suo ultimo film - Un lutto profondo ha colpito il mondo del cinema americano, lasciando un vuoto nella comunità artistica e tra coloro che, negli ultimi anni, avevano imparato ad apprezzarne il talento.

Il film pixar segna una prima importante per l’attore brad garrett - Il panorama delle produzioni animate di Pixar continua a evolversi, offrendo ai fan nuove interpretazioni e personaggi memorabili.

Nastri d’Argento 2025: Francesco di Leva vince nella categoria "Miglior attore non protagonista" per la sua interpretazione nel film "Familia"! #NastriDArgento2025 #CinemaItaliano #FrancescoDiLeva #AttoreNonProtagonista #Nastri2025 #Familia Vai su Facebook

E se Nicolas Cage fosse un vampiro del XIX secolo?; I 100 migliori film del 21esimo secolo secondo il New York Times: dalle sorprese in top 10 ai grandi assenti; È stato eletto l'attore del secolo: batte anche Leonardo DiCaprio.

L'attore del secolo? È stato scelto lui, batte anche DiCaprio - Esquire - Nel 2005 ha interpretato lo scrittore Truman Capote in un omonimo film, vincendo un Oscar nella categoria Miglior attore protagonista. Come scrive esquire.com

Quali sono i 10 film migliori del secolo? - Ecco i dieci titoli in cima alla classifica del New York Times, votata da oltre 500 protagonisti di Hollywood ... Riporta skuola.net