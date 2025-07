Milano incendio in campo rom | rischio disagi a Linate per il fumo

Un incendio che non ha coinvolto persone, ma sta provocando problemi a causa di un'alta colonna di fumo nero, si è sviluppato questo pomeriggio in un campo nomadi della zona Sud di Milano. I Vigili del fuoco dì Milano stanno infatti intervenendo all'interno dell'insediamento rom di via Bonfadini, dove si sono sviluppate le fiamme, le cui cause sono al momento ignote. Non si registrano al momento persone coinvolte o feriti. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo nero alta centinaia di metri visibile da piĂą punti di Milano. Assieme denso fumo nero prodotto dalla combustione potrebbero creare disagi alla circolazione aerea del vicino aeroporto di Linate e a quella dell'alta velocitĂ ferroviaria. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, incendio in campo rom: rischio disagi a Linate per il fumo

