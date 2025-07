Lo Stato dà in concessione 20 immobili | c' è anche un ex immobile Anas a Foggia

L'Agenzia del Demanio ha pubblicato la prima tranche dei bandi di concessione di immobili dello Stato rivolti a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel mondo del sociale, del turismo e della cultura. Si tratta di un portafoglio di 20 beni siti in varie regioni d'Italia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Beni dello Stato in concessione per uso temporaneo: c'è il bando per l'ex caserma Magrone e ospedale Bonomo - Parte da Bari l’operazione di concessione di immobili dello Stato in uso temporaneo rivolta ai privati e agli enti del terzo settore.

Immobili dello Stato, pubblicati bandi per la concessione di 20 beni: ecco quelli nel Reggino - L'Agenzia del Demanio ha pubblicato la prima tranche dei bandi di concessione di immobili dello Stato rivolti a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel mondo del sociale, del turismo e della cultura.

Torre Castelluccia (Pulsano) e un ex immobile Anas (Foggia) disponibili in concessione - Le due strutture sono state inserite dall'Agenzia del Demanio nell'elenco di quelle gestibili per uso temporaneo

Immobili dello Stato: pubblicati bandi per la concessione di 20 beni - comprendono: 9 edifici in uso temporaneo, 8 edifici in concessione di valorizzazione e 3