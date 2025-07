Colpo di scena a Hollywood: quando tutti pensavano che lei, l’ex amatissima star di “High School Musical”, stesse ancora imparando a dormire a intermittenza con il suo primo figlio, eccola riapparire online con un pancione in bella vista. Social in tilt, fan increduli e tabloid che si arrendono: la notizia della seconda gravidanza è arrivata come un fulmine a ciel sereno. E come l’ha annunciata? Leggi anche: Elodie e Iannone si sono lasciati? La risposta social di lei è inequivocabile Vanessa Hudgens di nuovo incinta, l’annuncio a sorpresa emoziona i fan. Per tutti i fan di “High School Musical”, ma non solo, è chiaro che stiamo parlando di Vanessa Hudgens La popolare attrice ha annunciato la nuova gravidanza con uno shooting tutto in bianco, sorrisi larghi e quella mano di Cole Tucke r, il marito ed ex campione di baseball, posata con orgoglio sulla pancia in crescita. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - La star di Hollywood di nuovo incinta: il pancione che nessuno si aspettava (e come lo ha svelato al mondo)