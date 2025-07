Lamborghini Temerario GT3 | il nuovo Toro da corsa in scena a Goodwood

La versione da gara della supercar bolognese è stata presentata al Festival of Speed di Goodwood. PiĂą lunga e larga della Huracan GT3 che sostituisce, rinuncia all'ibrido e alla trazione integrale della Temerario per poter competere nei campionati GT3. L'abbiamo vista da vicino, ecco come cambia rispetto alla Temerario di serie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lamborghini Temerario GT3: il nuovo Toro da corsa in scena a Goodwood

