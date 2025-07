Calciomercato Juve dagli acquisti che hanno deluso a Vlahovic | ecco i bianconeri che sono sul mercato Spunta un novità sul futuro del serbo

Calciomercato Juve, dagli acquisti che hanno deluso a Vlahovic: i dettagli sui bianconeri in uscita. Il futuro della Juve si sta giocando in un mercato che dovrĂ essere all’altezza delle ambizioni del club, senza piĂą errori di valutazione come accaduto nelle scorse stagioni. Come sottolineato da Giovanni Albanese nel suo editoriale su SportItalia, il club bianconero sta cercando di prendere decisioni piĂą ponderate, con una maggiore attenzione alla funzionalitĂ e alla qualitĂ degli acquisti. Il calciomercato Juve ha investito oltre 100 milioni di euro nella scorsa estate, ma diversi acquisti si sono rivelati deludenti e ora sono sul mercato, come nel caso di Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Kelly, considerati non all’altezza delle aspettative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

