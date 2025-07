Chi erano Sami Ait Oukfir e Fares Shehata i due ragazzi morti nell’incidente di Arzachena

La domenica mattina che avrebbe dovuto segnare l'inizio di una giornata di lavoro in Costa Smeralda si è trasformata in una tragedia. Due giovani vite spezzate. L'incidente sulla statale 125: una dinamica ancora da chiarire. Erano le 8:15 di domenica 13 luglio quando una Ford Fiesta e un Suv MG si sono scontrati frontalmente nel tratto di Malchittu, alle porte di Arzachena, in provincia di Sassari. Un rettilineo tristemente noto per la sua pericolosità , dove l'alta velocità è la norma più che l'eccezione. A bordo della Fiesta viaggiavano tre ragazzi diretti al lavoro al parco acquatico Aquadream di Baja Sardinia.

Il commovente ricordo del presidente Avis: «Sami non era solo un donatore, era un trascinatore» – VIDEO - Olbia Un ricordo dolcissimo e doloroso, accompagnato da un video di un anno fa che racconta la bellezza del cuore di Sami Ait Oukfir, classe 2005, il giovane morto questa mattina, oggi 13 luglio, nell ... Riporta msn.com

Incidente mortale ad Arzachena: ecco chi erano i due ragazzi che hanno perso la vita - Arzachena Si chiamavano Sami Ait Oukfir, classe 2005, nato a Olbia, e Fares Shehata, classe 2006, nato in Egitto. Secondo lanuovasardegna.it