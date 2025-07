L’alleanza tra pubblico e privato ancora una volta è stata auspicata, sollecitata, offerta alle istituzioni ed alla politica dal presidente di ANIA, Giovanni Liverani nella sua prima relazione all’Assemblea di qualche giorno fa, lanciando la proposta di rafforzare il ruolo che può avere il comparto assicurativo in ambiti dove le finanze pubbliche sono in difficoltà , a cominciare dalla previdenza e della sanità ed arrivando ai rischi catastrofali. Il presidente Liverani è partito dall’elencazione dei principali dati che hanno caratterizzato l’attività del comparto: la protezione dai rischi, nel 2024 le assicurazioni italiane hanno risarcito per incidenti, incendi o eventi avversi di varia natura 27 miliardi di euro, a cui si sommano 15 miliardi di risarcimenti per polizze Vita in caso di morte o invalidità dell’assicurato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Un'Italia protetta è più forte e competitiva: governo Meloni promosso sulle polizze anti-catastrofe