' 4° presa della battigia del litorale pisano' | a Tirrenia torna l' appuntamento nazionale

Lunedì 14 luglio torna la 'Presa della Battigia', manifestazione nazionale giunta alla sua quarta edizione. Anche quest'anno, l’iniziativa sarĂ promossa a Tirrenia, grazie alla collaborazione tra Una cittĂ in comune, Mare Libero e Attac Pisa. "Un’iniziativa simbolica e concreta che si ispira, non. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

La presa della battigia Stop ai privilegi - la Nazione - Auletta* È arrivato il momento di riorganizzare il sistema delle concessioni demaniali marittime. lanazione.it scrive

La presa della battigia. A Genova una manifestazione per le ... - RaiNews - dove su 5 km di litorale solo poche decine sono libere, per la 'Presa della Battigia', iniziativa nazionale per denunciare la privatizzazione delle spiagge. Scrive rainews.it