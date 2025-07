Tour de France 2025 Tadej Pogacar perde uno dei suoi gregari di lusso

Tadej Pogacar svetta in testa alla classifica generale del Tour de France, dopo aver offerto delle prestazioni esaltanti sulle prime salite e nella cronometro individuale. Il fuoriclasse sloveno, grande favorito della vigilia sulle strade transalpine, ha incominciato nel miglior modo possibile la rincorsa verso la quarta apoteosi alla Grande Boucle e indossa la maglia gialla con un vantaggio di 54” sul belga Remco Evenepoel, 1’11” sul francese KĂ©vin Vauquelin e 1’17” sul danese Jonas Vingegaard. Il capitano della UAE Emirates XRG ha però perso uno dei suoi gregari di riferimento per le tappe di montagna e dovrĂ dunque fare a meno di una spalla importante sulle ascese che caratterizzeranno la seconda e la terza settimana tra Alpi e Pirenei. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Tadej Pogacar perde uno dei suoi gregari di lusso

Joao Almeida, compagno di squadra di Tadej Pogacar, si ritira dal Tour de France 2025

Tadej Pogacar vince anche la settima tappa del Tour de France 2025, la Saint Malo-Mur de Bretagne Guerledan di 197 chilometri. Lo sloveno della UAE Emirates, dopo il successo ottenuto nella quarta frazione

Evenepoel re della crono a Caen, ma Pogacar è in maglia gialla! Batosta Vingegaard.

Tour de France 2025: Tadej Pogacar resta leader della classifica - Il fuoriclasse sloveno mantiene un vantaggio invariato nei confronti dei suoi rivali dopo l'ottava tappa della Grande Boucle

Tour de France, Pogacar non lascia più nulla. Vince in Bretagna e riprende la maglia gialla