Ruba zaino e prova a fuggire in treno | bloccato

Furto sventato ad Ascea grazie al pronto intervento della polizia locale. Un uomo di origine napoletana, dopo aver sottratto uno zaino con oggetti di valore, ha tentato la fuga a bordo di un treno diretto a nord. Raggiunto e fermato in stazione, è stato denunciato a piede libero. Recuperati e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

