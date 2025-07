“Ci si fida della macchina fotografica per catturare ciò che si prova. E non è solo ciò che si vede, ma è anche istinto: quella è l’ispirazione”, ha detto Joel Meyerowitz, fotografo classe 1938, conosciuto soprattutto per i suoi scatti per le strade di New York, la cosiddetta “street photography” (la fotografia di strada). Meyerowitz è il testimone di più ere. Le sue istantanee, spesso, raccontano più di quanto potrebbe fare la scrittura o persino la parola. Il tutto con un oggetto familiare: la macchina fotografica. Scattare è anche la presa di coscienza nel poter “ correre dei rischi”. Basti pensare ai reportage mediorientali di Steve McCurry. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Mai dimenticherò quell'uomo senza gambe a Ground Zero. L'India? Ci sono foto che non ricordo di aver scattato": la Leica compie 100 anni, i racconti di Steve McCurry e Joel Meyerowitz