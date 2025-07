Perché il padre di Riccardo Boni è indagato dopo la tragedia sulla spiaggia di Montalto

Il padre del 17enne iscritto nel registro degli indagati: “atto dovuto”, ma la rete non perdona. La tragedia che ha colpito la spiaggia libera di Montalto di Castro, dove ha perso la vita Riccardo Boni, 17 anni, ha lasciato una ferita profonda non solo nella sua famiglia, ma anche nella coscienza collettiva. Il ragazzo romano, in vacanza con i genitori e i fratellini, è stato sepolto vivo dalla sabbia mentre scavava una buca profonda piĂą di un metro e mezzo. Un gioco finito in tragedia, che ora apre una pagina dolorosa anche sul piano giudiziario. Un’indagine obbligata, non un’accusa. La Procura di Civitavecchia ha iscritto il padre del giovane nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - PerchĂ© il padre di Riccardo Boni è indagato dopo la tragedia sulla spiaggia di Montalto

Il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto sepolto in una buca in spiaggia scavata coi fratellini, smentisce che al momento della tragedia stesse dormendo sul lettino: "Io li tenevo a portata di vista, a due-tre metri. Stavano scavando una buca per gioco e poi Ri Vai su Facebook

Indagato per omicidio colposo il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto giovedì a Montalto di Castro (Viterbo), mentre scavava una profonda buca sulla sabbia. "Un atto dovuto", la decisione della Procura per disporre l’autopsia e chiarire ogni dettaglio dell Vai su X

Tragedia di Montalto, indagato il padre del 17enne morto soffocato nella sabbia - Prosegue il lavoro degli inquirenti per chiarire le dinamiche di quanto avvenuto giovedì scorso a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, dove il 17enne Riccardo Boni è morto soffocato dopo il cr ... Secondo msn.com

