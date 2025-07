max pezzali successo per il concerto evento a imola con 85mila presenze

Il maxi evento dell’estate di Max Pezzali, lo show Max Forever – Grand Prix, ha travolto l’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il maxi evento dell’estate di Max Pezzali, lo show Max Forever – Grand Prix, ha travolto l’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola,?? registrando un totale di 85mila presenze, un appuntamento senza precedenti per il fedelissimo popolo di Max. Una serata speciale in cui la musica corre veloce e incontra l’adrenalina della pista per un vero e proprio Grand Prix sonoro che accende l’Autodromo a ritmo di motori e hit generazionali. Già dall’arrivo in venue il pubblico si immerge completamente nel mondo di Max, attraversando un sorprendente museo all’aperto composto dall’esposizione di diversi set utilizzati nei precedenti tour, tra Circo Max, Stadi 24 e Questo Forum non è un albergo Questo Pala non è un albergo, fino ad arrivare al grande palco di Imola. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

