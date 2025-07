Allen in ospedale a Imperia come sta il bimbo ritrovato | Solo una lieve disidratazione Il mistero dei pantaloncini puliti

Come sta il piccolo Allen ricoverato all'ospedale di Imperia? Le sue condizioni di salute sono definite buone dai medici anche se √® in uno stato di lieve disidratazione dopo aver trascorso. 🔗 Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - Allen in ospedale a Imperia, come sta il bimbo ritrovato: ¬ęSolo una lieve disidratazione¬Ľ. Il mistero dei pantaloncini puliti

In questa notizia si parla di: allen - ospedale - imperia - lieve

Allen in ospedale a Imperia, come sta il bimbo ritrovato: ¬ęSolo una lieve disidratazione¬Ľ. Il mistero dei pantaloncini puliti Vai su X

"Stavamo montando la tenda e tutto d‚Äôun tratto Allen non c‚Äôera pi√Ļ Sono andate avanti nella notte le ricerche del piccolo Allen. Parla il pap√† del piccolo di 5 anni sparito nel nulla Vai su Facebook

Allen in ospedale a Imperia, come sta il bimbo ritrovato: ¬ęSolo una lieve disidratazione¬Ľ. Il mistero dei pant; Il ricovero in ospedale, la commozione di Ventimiglia: il piccolo Allen √® stato ritrovato; Allen, il bimbo di 5 anni, √® stato trovato, √® vivo.

Allen in ospedale a Imperia, come sta il bimbo ritrovato: «Solo una lieve disidratazione». Il mistero dei pantaloncini puliti - Le sue condizioni di salute sono definite buone dai medici anche se è in uno stato ... msn.com scrive

Allen, il bimbo di 5 anni scomparso da 2 giorni a Ventimiglia, è stato ritrovato vivo - Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che ha tenuto col fiato sospeso tutta Italia: Allen, il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte da un camping nella frazione di Latte, è stato ritrovato vi ... Come scrive altarimini.it