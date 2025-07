Migliaia al funerale del palestinese-americano ucciso in Cisgiordania

Si sono svolti domenica ad Al-Mazraa a-Sharqiya, in Cisgiordania, i funerali di Sayfollah Musallet, 20 anni, cittadino palestinese-americano, e del suo amico Mohammed al-Shalabi. Secondo il Ministero della Sanità palestinese, Musallet, originario della Florida, sarebbe morto dopo essere stato picchiato da coloni israeliani. Al-Shalabi, invece, sarebbe stato colpito al petto da un proiettile. Migliaia di persone hanno preso parte al corteo funebre, sventolando bandiere palestinesi e gridando “Dio è grande”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Migliaia al funerale del palestinese-americano ucciso in Cisgiordania

