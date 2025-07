Dazi von der Leyen | Estendiamo la sospensione delle contromisure Ue fino a inizio agosto

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha confermato che gli Stati Uniti hanno inviato una lettera che preannuncia dazi del 30% a partire dal 1° agosto. “Estenderemo la sospensione delle nostre contromisure fino all’inizio di agosto e, allo stesso tempo, continueremo a preparare ulteriori contromisure in modo da essere completamente preparati”, ha affermato la leader di Bruxelles in un punto stampa con il presidente indonesiano Prabowo Subianto. Al fianco di quest’ultimo, inoltre, ha dichiarato di aver raggiunto un accordo di libero scambio. L’intesa con l’Indonesia “rappresenta un’enorme pietra miliare e dimostra che stiamo cercando nuovi mercati, un mercato aperto”, ha aggiunto von der Leyen. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, von der Leyen: "Estendiamo la sospensione delle contromisure Ue fino a inizio agosto"

