Non c’è pace per Angelina Jolie e Brad Pitt | continua la guerra tra i due ex

Angelina Jolie e Brad Pitt continuano a farsi guerra, a distanza da diversi anni dalla loro separazione. Scopriamo di seguito le ultime notizie dei due ex. Leggi anche: C’eravamo tanto amati e. odiati! Angelina Jolie e Brad Pitt hanno ottenuto il divorzio dopo 8 anni di guerra Continua senza sosta la battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt, che si inasprisce ulteriormente con una nuova mossa da parte dell’attore hollywoodiano. Ecco tutti i dettagli! Brad Pitt: accesso ai messaggi privati di Angelina Jolie. Secondo alcune indiscrezioni pare che Brad Pitt abbia presentato una mozione per ottenere l’ accesso ai messaggi privati che la sua ex moglie, Angelina Jolie, avrebbe scambiato con Alexei Oliynik dello Stoli Group. 🔗 Leggi su Donnapop.it

