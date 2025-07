Dai! E’ vero è tutto vero! Le lacrime dei volontari che hanno trovato il piccolo Allan tra i rovi video

La gioia, le lacrime, le urla dei volontari della Protezione civile che hanno ritrovato, in mattinata, il piccolo Allan Bernard Ganao, il bambino di 5 anni di origini filippine scomparso venerdì notte da un camping di Latte, una frazione di Ventimiglia. “Dai, è vero!”, s i vede nei video. Di Allan si erano perse le tracce e c’erano solo le immmagini di una telecamera che lo aveva ripreso mentre indossava una maglia bianca e dei pantaloncini verdi. Sembra che fosse allontanato approfittando di una distrazione del padre. Dopo 36 ore di ricerce incessanti nelle quali sono stati impegnati tantissimi volontari, il piccolo è stato trovato vicino a un casolare, tra i rovi, dove probabilmente si era nascosto in attesa di essere soccorso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Dai! E’ vero, è tutto vero!”. Le lacrime dei volontari che hanno trovato il piccolo Allan tra i rovi (video)

