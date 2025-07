Calciomercato Napoli è fatta per Beukema | firmati i documenti

Beukema-Napoli, è fatta. Un ulteriore tassello di qualità a disposizione di mister Antonio Conte. Il difensore olandese arriva dal Bologna per 30 milioni più bonus, firmati tutti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Calciomercato Napoli, è fatta per Beukema: firmati i documenti

In questa notizia si parla di: napoli - fatta - beukema - firmati

“Andrà via dal Napoli”, è arrivato l’annuncio dell’agente: scelta fatta - Arriva l’annuncio dell’agente di un giocatore di proprietà del Napoli: sarà addio al club in estate, la scelta è definitiva.

Calciomercato Napoli, è fatta per l'arrivo di De Bruyne: visite mediche nei prossimi giorni - Sembra tutto pronto per quello che si profila come il colpo dell'estate 2025. Secondo quanto appreso, il Napoli e l'entourage di Kevin De Bruyne in questo momento sarebbero vicinissimi e.

Conte e il Napoli ai ferri corti: scelta fatta sul nuovo allenatore - Il verdetto non passa inosservato in merito al profilo che dovrebbe essere chiamato a raccogliere l’eredità dell’allenatore pugliese “Ho capito che a Napoli alcune cose non si possono fare”: le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa pre Monza hanno letteralmente ‘acceso’ le ultime ore in casa partenopea.

Sam #Beukema al #Napoli: HERE WE GO! #Bologna e #Napoli hanno raggiunto un accordo per il difensore olandese da 31 milioni + bonus, scambio dei documenti firmati nelle prossime ore. [@FabrizioRomano] Vai su X

Calciomercato Napoli, è fatta per Beukema: firmati i documenti; Calciomercato, trattative concluse e in corso (ultime news); DA BOLOGNA - BEUKEMA AL NAPOLI, È FATTA: ECCO LE CIFRE DELL'AFFARE.

Calciomercato Napoli, è fatta per Beukema: firmati i documenti - Il difensore olandese arriva dal Bologna per 30 milioni più bonus, firmati ... Segnala msn.com

Napoli, è fatta per l'arrivo di Beukema. Al Bologna 30 milioni di euro più bonus - Il Napoli è pronto a chiudere per Sam Beukema. Da informazione.it