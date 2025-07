All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I migliori smartphone pieghevoli in circolazione sono la scelta perfetta per chi vuole cambiare. Se non hai più voglia di metterti in tasca l'ennesima «mattonella», i foldable sono la novità che sta stimolando il mercato dei telefoni. Non potendo più ingrandire il display dei migliori smartphone senza avere problemi di portabilità , i costruttori hanno deciso di trovare una nuova strada per accontentare chi vuole sempre di più. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Flip o Fold, questi sono i migliori smartphone pieghevoli che trovi adesso online