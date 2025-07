Chiara il video dell’autopsia venduto online

Il possessore bloccato dal Garante della privacy: «Sanzioni a chi lo ha ricevuto e lo diffonderĂ , compresi media e siti web». Attesi aggiornamenti sul nuovo profilo genetico trovato nella bocca della vittima: una contaminazione o un assassino ignoto?. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Chiara, il video dell’autopsia venduto online

Omicidio Garlasco, il Garante per la privacy: «Venduto online video dell’autopsia di Chiara Poggi» - A poche ore dal ritrovamento Dna di un uomo ignoto nella bocca di Chiara Poggi, il Garante per la privacy ha disposto con urgenza un blocco nei confronti di un soggetto che ha messo in rete, dietro pagamento, un video con le immagini dell’ autopsia della donna uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

