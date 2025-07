Can Yaman Giacomo Giorgio e Alessandro Gassmann | i re delle fiction stanno tornando

Il leggendario Sandokan sta per tornare. Tra pirati, battaglie e paesaggi pazzeschi, Rai1 scodellerĂ il reboot dello «sceneggiato». Nei panni della Tigre di Mompracem c’è Can Yaman, re delle soap turche e icona sexy. A dominare la serialitĂ italiana nella prossima stagione saranno i belli e di talento. Come Giacomo Giorgio, attore in grande ascesa, protagonista del tv movie Carosello in love, nel quale interpreta un regista latin lover. Occhio a Carmine Recano, consacrato da Mare Fuori: oltre alla sesta stagione della serie, sarĂ il protagonista di Noi del Rione SanitĂ , ispirato alla storia di un prete anticamorra. 🔗 Leggi su Panorama.it

