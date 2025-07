Calciomercato Juventus | un inatteso ritorno per il ruolo di secondo portiere?

Ecco chi potrebbe sostituire il partente Perin La situazione di Mattia Perin alla Juve è in continuo sviluppo, con il portiere che ha esplicitamente chiesto la cessione. Questo scenario potrebbe portare a un’importante mossa di mercato, che, qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Perin, sarebbe alla ricerca di un sostituto. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juventus: un inatteso ritorno per il ruolo di secondo portiere?

Calciomercato Parma, Suzuki dirà addio alla squadra? Quella big è pronta a far suo il portiere dei crociati - Calciomercato Parma, Suzuki potrebbe abbandonare la squadra crociata. Arriva anche una big del calcio tedesco Il calciomercato Parma si aggira intorno non soltanto su quello che sarà l’esito del campionato, ma anche sulle cessioni dei suoi gioiellini: su tutti il portiere Suzuki che sta facendo una stagione tutto sommato buona nonostante la posizione attuale di […]

Calciomercato, Svilar apre al Milan: la richiesta della Roma per il portiere - Mile Svilar è il primo obiettivo di calciomercato del Milan per sostituire il partente Mike Maignan. Il serbo, però, costa davvero tanto

Calciomercato Cagliari, una big punta Caprile! Il portiere potrebbe giĂ partire per sostituire questo giocatore - Calciomercato Cagliari, una big punta Caprile! Il portiere potrebbe giĂ partire per sostituire questo giocatore Il Cagliari guarda giĂ alla prossima stagione, tra obiettivi in Serie A e Coppa Italia, e punta a consolidare la rosa partendo dai riscatti.

Donnarumma di nuovo in Serie A: lo scambio inatteso; Diretta live calciomercato mercoledì 24 luglio: Koopmeiners, ultimatum Atalanta alla Juve. Osimhen-PSG, stop inatteso, Kiwior all'Inter; Calciomercato Juventus, Buffon in arrivo: finite le visite mediche.

Szczesny racconta cosa vedeva dalla porta della Juventus: “Si giravano dall’altra parte” - Wojciech Szczesny racconta la differenza abissale tra Barcellona e Juventus, poi esalta Pedri: "È il giocatore che mi ha impressionato di più nella ... Si legge su fanpage.it

Non vuole fare panchina con Thiago Motta, addio inatteso alla Juventus - Lo riporta calciomercato.it