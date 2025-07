Milano vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme in campo rom

I vigili del fuoco di Milano sono al lavoro nel campo rom di via Bonfadini, in zona Calvairate, nell’est del capoluogo lombardo, per domare un incendio le cui cause restano al momento sconosciute. Le fiamme hanno generato una densa e altissima colonna di fumo nero, visibile in diverse zone della cittĂ . Sul posto sono operative tre squadre, per contenere il fronte del fuoco e impedire che si estenda ulteriormente. Non si registrano persone coinvolte nĂ© feriti Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme in campo rom

Tre squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro in via via Bonfadini, zona sud di Milano, per un incendio scoppiato nell'area dell'ex campo nomadi