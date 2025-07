Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 14 luglio | le nove regioni a rischio

Domani, 14 luglio, tempo variabile al Nord con rovesci su Valle d'Aosta, Ossola e Alpi centro-orientali. Sole e caldo moderato altrove, con punte di 33-35°C al Sud e Sicilia. Allerta gialla della Protezione Civile in nove regioni del Nord e Centro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

