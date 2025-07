Dazi Trump attacca e Bruxelles risponde Von der Leyen | Pronte contromisure

È arrivata nelle ultime ore la risposta ufficiale dell’ Unione Europea al nuovo ultimatum del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha annunciato l’introduzione di dazi del 30% su tutti i prodotti europei esportati Oltreoceano a partire dal 1° agosto 2025. Una misura unilaterale, pubblicata direttamente dal tycoon sul suo profilo Truth, che riaccende con forza lo scontro commerciale tra le due sponde dell’Atlantico. La replica della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, però, è stata tanto chiara quanto strategica: l’ Europa intende mantenere un approccio a doppio binario, puntando fino all’ultimo su una soluzione negoziale, ma preparandosi anche a una reazione immediata nel caso le minacce americane si trasformino in realtà. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dazi, Trump attacca e Bruxelles risponde. Von der Leyen: “Pronte contromisure”

