EreditĂ Agnelli, fratelli Elkann fanno accordo col Fisco: versano 175 milioni ma senza ammettere colpe. Intesa tra i fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann e l’Agenzia delle Entrate per chiudere una complessa vicenda tributaria legata all’ereditĂ di Marella Agnelli. Le indagini penali restano in corso a Torino Un’intesa da 175 milioni di euro mette la parola fine al contenzioso fiscale tra i fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann e l’Agenzia delle Entrate. Al centro della vicenda, gli oneri tributari legati all’ereditĂ di Marella Agnelli, vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli. Come riporta TGCom24 il pagamento, effettuato senza alcuna ammissione di colpa, mira a chiudere una pagina dolorosa per la famiglia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Intesa tra i fratelli Elkann e l’Agenzia delle Entrate: versano 175 milioni ma senza ammettere colpe