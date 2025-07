Aiea centinaia di spari ieri dentro centrale Zaporizhzhia

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha denunciato che i suoi team hanno udito ieri notte " centinaia di colpi di armi leggere " dentro la centrale di Zaporizhzhia, definendo " inaccettabile un'attività militare di questo tipo presso o in prossimità di una grande centrale nucleare ", ha detto il direttore dell'Aiea Rafael Grossi. Durante un sopralluogo sul posto questa mattina, l'Agenzia ha dichiarato di aver trovato numerosi bossoli di piccolo calibro sparsi vicino a due reattori. La sparatoria di ieri sera è avvenuta dopo una serie di presunti attacchi e altri incidenti che hanno coinvolto droni nei pressi dell'impianto.

Zaporizhzhia, “i russi vogliono riavviare la centrale nucleare”. Aiea avverte: “Impossibile, mancano le condizioni di sicurezza” - Roma, 30 maggio 2025 - Riavviare la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia ora sarebbe impossibile per la mancanza delle condizioni di sicurezza, ha sottolineato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) in risposta alle crescenti voci di lavori alla centrale, occupata dal marzo del 2022 dai militari russi, per farla ripartire e collegarla direttamente al sistema elettrico della Russia.

Tel Aviv: Khamenei potrebbe fare la fine di Saddam | Allarme Aiea: da attacchi Israele impatti diretti sulla centrale di Natanz - L'esercito israeliano annuncia la morte del generale iraniano Ali Shadmani, che era stato nominato venerdì a capo del comando unificato delle forze armate iraniane

Trump: "Sappiamo in che bunker è Khamenei, si arrenda | Abbiamo il controllo dei cieli di Teheran" | Aiea: "Da raid impatti sulla centrale nucleare di Natanz"| Live - Aiea: "Da raid impatti sulla centrale nucleare di Natanz". Merz (Germania): "Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi in Iran"

