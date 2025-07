Milan Parolo entra nel mondo rossonero? Ecco i dettagli e il possibile ruolo

Marco Parolo, ex calciatore, potrebbe entrare a far parte della famiglia del Milan: ecco con quale ruolo potrebbe diventare rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Parolo entra nel mondo rossonero? Ecco i dettagli e il possibile ruolo

In questa notizia si parla di: milan - parolo - rossonero - ecco

Allenatore Milan, Parolo: “Conceicao per me è il numero uno tra i candidati” - Marco Parolo, ex giocatore della Serie A, ha parlato di Venezia-Milan 0-2 e in particolare dell'allenatore rossonero Conceicao

Venezia-Milan, Parolo: “Pulisic ha avuto un calo fisico, ma…” - Marco Parolo, ex giocatore della Serie A, ha parlato di Venezia-Milan 0-2 e in particolare della partita di Christian Pulisic

Parolo vota Conceicao; "Ha il Milan in mano, è l'uomo giusto per Furlani" - `Per me il Milan oggi Conceiçao ce l`ha in mano. Oggi Conceiçao può fare un finale di stagione importante e fare una finale di Coppa Italia per.

Milan, Parolo: Ecco come opera Tare sul mercato E spuntano i primi obiettivi; Parolo racconta Tare: È un direttore di spessore che sa come intervenire, so quanto sia in grado di creare rapporti; Torna al Milan e prende il posto di Conceicao, svolta in panchina.

Parolo: "Tare stravede per Italiano. Se potesse ... - Milan News - Intervenuto al podcast di DAZN 'Step on Football', l'ex calciatore Marco Parolo ha detto la sua sul futuro della panchina del Milan: "Tare stravede per Italiano e lo vorrebbe portare al Milan. Si legge su milannews.it

Milan, ecco quando giocheranno i rossoneri nelle prime tre giornate - MSN - Nella seconda giornata i rossoneri andranno al Via del Mare per affrontare il Lecce nell ... Segnala msn.com