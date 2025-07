Donna incinta al nono mese precipita dalla finestra morto il bambino | lei è gravissima

Una donna incinta quasi al nono mese di gravidanza è precipitata dal secondo piano di un palazzo di Terni: il bimbo è morto. Lei è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

