Juventus accordo con Sancho | si tratta con lo United Per Conceicao pronti 25 milioni

Torino, 13 luglio 2025 – La Juve prova a piazzare due colpi. Uno sarebbe un acquisto a tutti gli effetti, l’altro una conferma. Procede spedita la trattativa per Jadon Sancho, ma serve un accordo con il Manchester United per arrivare a dama, mentre per Francisco Conceicao la Juve proverà ad alzare l’offerta a 25 milioni per cercare di strappare il sì del Porto. Comolli, inoltre, al lavoro anche su Kolo Muani, ma in questo caso la trattativa è molto più lunga e laboriosa.  Accordo con Sancho: serve quello con lo United. Un primo passo la Juve verso Jadon Sancho lo ha compiuto. Il club bianconero ha trovato un accordo con il giocatore per l’ingaggio a una cifra di 5 milioni di euro per quattro anni di contratto: sì dell'attaccante che ha sempre messo la Juve come priorità . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus, accordo con Sancho: si tratta con lo United. Per Conceicao pronti 25 milioni

Sempre Sport Mediaset aggiorna quindi su Sancho: nessuna offerta allo United o proposta per Sancho superiore a quella della Juventus L'accordo è ormai ad un passo, con l'affondo che dipenderà dal riscatto o meno di Francisco Conceicao

