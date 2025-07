Andy Roddick profezia nefasta su Jannik Sinner | a poche ore dalla finale

La sfida tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner - il via oggi, domenica 13 luglio, alle 17 - per il titolo di Wimbledon, è stata il tema centrale dell’ultima puntata di "Served with Andy Roddick", il podcast condotto dall’ex campione statunitense. Andy Roddick, ex numero uno del mondo, ha analizzato a lungo l’attesissima finale. E si è speso in un pronostico amaro per il numero 1 al mondo: Roddick vede infatti lo spagnolo come netto favorito. "Sono così emozionato per questa finale - ha premesso lo statunitense -. Penso che Carlos Alcaraz sia il favorito. È il chiaro favorito. Non credo che le cose siano cambiate dall'inizio del torneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

