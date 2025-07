Incidente oggi in tangenziale a Modena auto contro un albero giovane muore carbonizzata

Modena, 13 luglio 2025 – Ancora un terribile schianto nel primo pomeriggio di oggi in tangenziale a Modena, sulla Nuova Estense, all’altezza di via Vignolese - via Morane. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, coordinata dalla procura il conducente del mezzo, una Toyota, ha perso il controllo del veicolo schiantandosi con violenza contro un albero. Sulla cittĂ di era appena abbattuto un forte temporale e non si esclude che tra le cause vi fosse il manto stradale reso viscido appunto dall’acqua. L’auto ha purtroppo preso fuoco e la giovane che si trovava al suo fianco è deceduta sul colpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi in tangenziale a Modena, auto contro un albero, giovane muore carbonizzata

In questa notizia si parla di: modena - tangenziale - albero - incidente

