EMU JPL64 v0.5 | La Nuova Sfida nell’Emulazione del Commodore 64

Il Commodore 64 è una leggenda intramontabile, e oggi gli emulatori ci permettono di rivivere la sua magia su PC. Tra i grandi nomi come VICE e Hox64, spunta un nuovo progetto: JPL64, creato da zero da James Purcell (JPL). Questa prima versione ( v0.5 ) è ancora acerba, ma rappresenta un inizio promettente per chi cerca un'alternativa leggera e in evoluzione. Perché Dovresti Provarlo?. Scritto da zero – Non è un fork di altri emulatori, ma un progetto indipendente, il che potrebbe portare a soluzioni innovative. Leggero e semplice – Ideale per chi vuole un emulatore essenziale senza troppe complicazioni.