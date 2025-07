In otto lo aggrediscono per strappargli la catenina | 25enne rapinato a notte fonda in zona Romolo a Milano

Milano, 13 luglio 2025 ‚Äst Un ragazzo di 25 anni √® stato aggredito e rapinato questa notte da un gruppo di otto¬†giovani nordafricani. In base alle prime informazioni raccolte, il 25enne era in viale Cassala all'altezza di largo Ascari, a ridosso della fermata della metropolitana Romolo, e stava raggiungendo la sua auto in compagnia della fidanzata dopo aver preso una pizza d'asporto, attorno all'una,¬†quando √® stato sorpreso alle spalle dalla banda.¬†¬† Violenza giovanile, il cappellano del Beccaria: ‚ÄúCriminali a 16 anni? Non hanno senso del reale. Gli adulti sono irrilevanti‚ÄĚ Le minacce e le botte¬†¬†. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - In otto lo aggrediscono per strappargli la catenina: 25enne rapinato a notte fonda in zona Romolo a Milano

