Jonathan Milan vince ancora il traguardo volante e guadagna su Pogacar nella classifica a punti

Jonathan Milan ha festeggiato la sua prima vittoria in carriera al Tour de France, dettando legge nella volata che ha deciso l’ottava tappa e spezzando un digiuno di quasi sei anni: era dal 27 luglio 2019 che un italiano non alzava le braccia al cielo al termine di una frazione, il velocista friulano ha saputo imporsi con grande classe ed è balzato al comando della classifica a punti. Un’ostruzione commessa ai danni di un altro corridore prima dello sprint ha comportato una penalizzazione di dieci punti. Lo sprinter della Lidl-Trek è ripartito con grande brillantezza e non si è fatto sfuggire il traguardo volante della nona frazione: i fuggitivi Mathieu van der Poel e Jonas Rickaert sono transitati davanti a La Belle Indienne, l’italiano è passato in terza posizione e ha così allungato ulteriormente nella classifica a punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonathan Milan vince ancora il traguardo volante e guadagna su Pogacar nella classifica a punti

