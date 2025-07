Truffa ai danni di un’anziana | i nipoti smascherano il raggiro

Truffa ai danni di un’anziana a Salerno, ma a mettersi sulle tracce della presunta responsabile sono stati i nipoti, sfruttando le competenze informatiche e i social. Come riportato dal quotidiano “La Città”, una donna di 82 anni è stata raggirata da una giovane che, con modi rassicuranti, si è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: truffa - danni - anziana - nipoti

Truffa aggravata ai danni di un'anziana, arrestate due persone - Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in stato di arresto in flagranza due persone residenti a Napoli, e denunciata un'altra minore di età, ritenute gravemente indiziate, allo stato delle indagini e salvi gli ulteriori sviluppi processuali, del reato di truffa.

Tentano truffa ai danni di un'anziana, napoletani arrestati a Livorno - Hanno tentato la truffa del falso carabiniere ai danni di un'anziana ma i veri carabinieri li hanno scoperti e arrestati in flagranza di reato.

Sassari, ennesima truffa ai danni dell’Inps. Uomo si finge cieco, ma guarda a casa dei dvd - Ennesima truffa ai danni dell’Inps. Questa volta, la vicenda ha avuto luogo a Sassari. Un uomo di 68 anni ha finto di essere cieco per ben lunghi 13 anni.

Truffa ai danni di un’anziana: i nipoti smascherano il raggiro; “Suo nipote ha avuto un incidente“: ennesima truffa ai danni di una persona anziana -; Raggirava anziani con la truffa del finto nipote, arrestata a Napoli. Rubati oltre 200mila euro.

Truffe ai danni degli anziani, i consigli per difendersi - Per evitarli non dare confidenza agli sconosciuti, diffidare delle maxi offerte e avvisare le forze dell'ordine ... Lo riporta rainews.it

Truffava anziani fingendosi nipote o postino: arrestato un 25enne - Il 25enne agiva con un modus operandi collaudato: si spacciava per un nipote in difficoltà o per un operatore postale, convincendo le vittime a farlo entrare in casa e a consegnargli denaro e gioielli ... Come scrive rainews.it