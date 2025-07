Supernatural attori svelano chi ha rovinato di più i personaggi

Il cast di Supernatural ha recentemente riflettuto sui vent’anni della serie, condividendo alcuni aneddoti divertenti riguardo alle dinamiche sul set. Tra le curiosità emerse, si evidenzia quale attore fosse più incline a perdere la compostezza durante le riprese. Questa rivelazione conferma in modo scherzoso il forte legame tra i membri del cast e il clima di amicizia che ha caratterizzato l’intera produzione. chi ha rotto più spesso il personaggio in supernatural. Durante un’intervista esclusiva con TV Insider, i protagonisti Jared Padalecki, Jensen Ackles e Misha Collins sono stati interrogati su chi tra loro fosse il più propenso a scoppiare in risate sul set. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

