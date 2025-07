Il panorama cinematografico di quest’anno si presenta ricco di produzioni che puntano a ottenere riconoscimenti importanti, tra cui le prestigiose nomination agli Oscar. Tra queste, spiccano due titoli molto attesi: Wicked: For Good, sequel del celebre musical adattato al cinema, e il film animato KPop Demon Hunters. Entrambe le pellicole stanno attirando l’attenzione non solo per i contenuti ma anche per le possibilitĂ di successo nelle categorie delle canzoni originali. In questo approfondimento si analizzeranno le caratteristiche principali di entrambe le produzioni e le loro chances alle prossime premiazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Netflix colpisce subito con un punteggio RT del 95% e sfida Wicked 2 agli Oscar