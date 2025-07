Battiti Live 2025 seconda puntata con Alfa Fedez Gaia Baby K

Tutti i protagonisti della seconda puntata di Battiti Live 2025, su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin. Lunedì 14 luglio, in prima serata su Canale5, nuovo appuntamento con Cornetto Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis. Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, Cornetto Battiti Live offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale. Nel secondo appuntamento si alterneranno sul palco e nelle esibizioni on the road da Trani e Giovinazzo: The Kolors, Alfa, Annalisa, Boomdabash, Loredana Bertè, Olly, Ermal Meta, Lorella Cuccarini con Riki, Emis Killa, Benji & Fede, BNKR44, da Amici Antonia, Gaia, Gabry Ponte, Baby K, Serena Brancale, Planet Funk, Tananai, Capo Plaza, Fedez e Clara. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Battiti Live 2025, seconda puntata con Alfa, Fedez, Gaia, Baby K

In questa notizia si parla di: battiti - seconda - puntata - alfa

Road to Battiti: oggi a Trani i The Kolors Seconda tappa - Di seguito un comunicato diffuso da Radio Norba: Sono i The Kolors i protagonisti del secondo appuntamento con “ Road to Battiti “, in programma domenica 4 maggio a Trani.

La scaletta di Battiti Live 2025, i cantanti della seconda serata del 19 giugno a Molfetta - Questa sera, giovedì 19 giugno 2025, si terrà la seconda puntata di Cornetto Battiti Live con tanti ospiti in scaletta e Ilary Blasi e Alvin come conduttori.

Siamo già pronti per la seconda puntata di Cornetto Battiti Live su Canale5 Ecco chi ci sarà lunedì 14 luglio @ilaryblasi @bravoalvin @divanoletto @mediasetinfinity @qui_mediaset #battitilive #nelcuoredellamusica Vai su Facebook

Stasera in tv “Battiti Live”: Ilary Blasi e Alvin accendono la musica su Canale 5. Ecco chi canta; Tim Summer Hits 2025, seconda puntata stasera su Rai1: scaletta dei cantanti al concerto in Piazza del Popolo; Battiti Live 2025: annunciato il cast al completo (ci sono anche molti concorrenti di Amici 24!).

Battiti Live 2025: gli artisti della seconda puntata - ROMA – Lunedì 14 luglio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con ‘Cornetto Battiti Live’, condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis. Segnala dire.it

Cornetto Battiti Live 2025: conduttori, cantanti, ospiti, cast, quante puntate, location, a che ora inizia, scaletta e streaming - Cornetto Battiti Live 2025: conduttori, cantanti, ospiti, cast, artisti, quante puntate, location, a che ora inizia, scaletta e streaming ... Si legge su tpi.it