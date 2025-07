Finisce con l’auto in un canale di scolo dopo il fuori strada

SIENA – SI ribalta con l’auto dopo un incidente sulla Chiantigiana 408. Un’auto dopo essere uscita di strada è rimasta sul fianco, lato guidatore, nel canale di scolo delle acque pluviali. La conducente, di sesso femminile, incastrata all’interno dell’abitacolo, è stata estratta dalla squadra dei vigili del fuoco e successivamente affidata ai sanitari del 118. Dopo le prime cure effettuate sul posto, la donna è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

