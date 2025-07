Vasco Rossi sold out i dieci concerti previsti per l’estate 2026

Nelle prime due ore di vendita generale, oltre 350.000 i biglietti già venduti per Vasco Rossi. Nelle prime due ore di vendita generale, oltre 350.000 i biglietti già venduti per Vasco Rossi e con un anno di anticipo Vasco Live tour 2026 è praticamente sold out. « Sono dati folgoranti. – dice Roberto De Luca Presidente di Live Nation Italia – Nelle prime ore abbiamo polverizzato tutto. Siamo praticamente sold out, tranne un ristrettissimo numero di biglietti che, come sempre, verranno messi in vendita successivamente, in 5 anni è molto vicino al traguardo dei 3 milioni di biglietti venduti». 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Vasco Rossi, sold out i dieci concerti previsti per l’estate 2026

