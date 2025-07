Dazi | Pd Meloni spieghi al Paese e venga in Parlamento

Con la lettera inviata ieri alla Commissione Europea Trump ha sancito che l'Ue non è più un alleato strategico per gli USA e deciso di alzare i dazi al 30%. Di fronte a questa decisione è urgente e necessario che l'Europa si unisca e faccia sentire la sua voce e il suo peso per difendersi dall'arroganza di Donald Trump. Ma è evidente che la sciagurata scelta di Giorgia Meloni di dimostrarsi accondiscendente nei confronti del governo americano si è dimostrata totalmente fallimentare. Aver piegato la testa di fronte alla prepotenza dell' 'amico' Trump, esentando i colossi americani dalla global tax e accettando l'accordo sull'aumento delle spese militari non ha pagato".

Meloni domani risponde in aula su dazi, guerra e salari - Non accade da quasi diciotto mesi: l’ultima volta che Giorgia Meloni si è presentata in aula a Palazzo Madama per rispondere alle domande dei senatori era il novembre 2023.

Vertice Ue-Usa: Von der Leyen e Meloni al lavoro su dazi e sostegno all’Ucraina - Ieri sera, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avuto una conversazione telefonica con la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, durante la quale hanno discusso di temi centrali come i dazi imposti dagli Stati Uniti a mezzo mondo e il continuo sostegno all’Ucraina.

Il rosario di Castagnetti: "Schlein non basta per vincere le elezioni. Dazi e mercati possono battere Meloni" - Presidente Mattarella, lei che toglie la collera da Pierluigi Castagnetti, abbia pietà di noi, lei che siede alla sinistra di Pierluigi gli rivolga la nostra supplica.

Il governo Meloni è scappato. Non è riuscito a scrivere un testo sui dazi di Trump e quindi ha preferito voltare le spalle a centinaia di migliaia di lavoratori e decine di migliaia di imprese.

Dazi: Pd, Meloni spieghi al Paese e venga in Parlamento - "Con la lettera inviata ieri alla Commissione Europea Trump ha sancito che l'Ue non è più un alleato strategico per gli USA e deciso di alzare i dazi al 30%. Scrive ansa.it

Dazi, la linea Meloni: «Ancora margini per trattare». Le telefonate con Merz e Macron - Da due giorni Giorgia Meloni era stata avvisata della scure di Trump sul commercio europeo. Come scrive ilgazzettino.it