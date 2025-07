Sono immagini strazianti quelle pubblicate da Husky Pensioners su TikTok. Yuki, un cane cieco, ha dovuto dire addio al fratello Tyson, morto da qualche ora. I due hanno condiviso 14 anni e 8 mesi, prima del triste e doloroso addio. “Tyson è nato nel mio armadio 14 anni e 8 mesi fa”, ha raccontato il proprietario Omer. Una vita fin da subito complicata per il cucciolo di husky. Sopravvissuto a un parto difficile, è stato allattato a mano. “Da cucciolo aveva un cuore bianco sulla pancia, in mezzo al pelo grigio scuro. Abbiamo sempre pensato che fosse il segno di qualcosa di speciale. Non ha mai smesso di sorridere “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Suo fratello Tyson è morto, il cane cieco Yuki rimane immobile dalla tristezza: lo straziante video dell’ultimo saluto tra i due husky