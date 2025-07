Roma blitz dei Carabinieri tra Trastevere e Togliatti | 4 arresti e una denuncia

Interventi notturni contro risse, rapine e furti: recuperato un cellulare rubato Controlli serrati nella notte tra sabato e domenica nelle zone calde della movida romana. I Carabinieri del comando provinciale di Roma, su indicazione del Prefetto Lamberto Giannini, hanno intensificato i servizi nelle aree di Trastevere, Ghetto e via Palmiro Togliatti. Il bilancio è di quattro persone arrestate e una denunciata. Il primo intervento è avvenuto in piazza delle Cinque Scole, dove i militari hanno sedato una rissa tra giovani. Due cittadini egiziani, di 20 e 22 anni, sono stati arrestati con l’accusa di rapina: insieme ad altri, avevano aggredito un 19enne romano per sottrargli il cellulare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, blitz dei Carabinieri tra Trastevere e Togliatti: 4 arresti e una denuncia

